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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية تحصد المركز الأول في خدمات مبادرة 100 يوم صحة

الدكتور حموده الجزار
الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القليوبية تصدرت المشهد بترتيبها الأول بشكل تراكمي علي مستوي محافظات مصر لليوم العاشر علي التوالي في عدد المنتفعين من خدمات مبادرة 100 يوم صحة.

وأشار وكيل الوزارة إلى تواصل فرق العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة نشاطها بجميع أنحاء المحافظة لتوصيل الخدمة الطبية لكل مواطن وللإستفادة القصوي من الخدمات التي تقدمها المبادرة ، مؤكدا علي إستمرارية هذا الجهد المبذول علي نفس النهج حتي يتم توصيل خدمات المبادرة لكل مواطن.

وأشار الجزار إلى أنه سيتم تكريم الثلاث إدارات الأعلي إنجازاً من بين إدارات المحافظة لتقديم خدمات المبادرة، تعبيراً من علي شكره وتقديره لهم علي جهدهم المبذول في المبادرة علي مدار 100يوم.

الجدير بالذكر أن مبادرة 100 يوم صحة قد انطلقت في شهر يونيو الماضي ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، وبقيادة الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية وتحت إشراف الدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية.

وتتضمن المبادرة العديد من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كصحة المرأة وصحة الأم والجنين والكشف المبكر وعلاج الأورام والأمراض المزمنة، وفحص السمعيات لحديثي الولادة وكذلك فحص المقبلين علي الزواج ،والإعتلال الكلوي والأمراض المزمنة ، وذلك من خلال فرق ثابتة بمراكز ووحدات الرعاية الأساسية، وكذلك بفرق متنقلة تجوب جميع أنحاء المحافظة.

وأشارت الدكتورة رباب عبد الحليم المنسق العام للمبادرة أن الهدف من تلك المبادرة هو الحفاظ علي صحة المواطنين من أبناء القليوبية والوقاية من الأمراض قبل العلاج.

القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مبادرة ١٠٠ يوم صحة الأمراض المزمنة

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