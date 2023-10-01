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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إعلان عاجل للمتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم 2023.. اعرف التفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، استمرار أعمال الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز بعد يوم الخميس الموافق ٥ أكتوبر ، والذي تم إقراره إجازة رسمية بدلا من يوم الجمعة الموافق ٦ بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم.

مسابقة 30 ألف معلم

وذلك لـ المتقدمين للامتحانات في إطار مسابقة شغل وظائف ٣٠ ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٣.

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وحذر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، إذ أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري.

 وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.

مسابقة وزارة التعليم 

وقام الجهاز بالإعلان عن المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣، وبدأ الجهاز بالفعل في إجراء الاختبارات في الاول من أغسطس وتستمر إلى 21 اكتوبر القادم بمركز تقييم القدرات و المسابقات التابع للجهاز

مسابقة 30 ألف معلم 2023

هذه المسابقة هي الدفعة الثانية من إجمالي عدد ٥ دفعات لشغل وظائف ١٥٠ ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بواقع  ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد كل عام، وكان الجهاز قد انتهى من مسابقة الدفعة الأولى العام الماضي.

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