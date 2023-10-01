أول يوم دراسي.. أمطار وتقلبات شديدة ومنخفض جوي.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

بالتزامن مع أول يوم دراسي هذا العام، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، إذ نشهد اليوم الأحد 1 أكتوبر، انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتكون الأجواء خريفية بامتياز، وسط فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق خلال فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأحد

بداية مبكرة للأمطار

ورصدت الأقمار الصناعية تكون غطاء سحابى الآن يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء، والذي يتساقط معه بعض الأمطار الخفيفة كما يقلل من عدد ساعات سطوع الشمس وكذلك الإحساس بـ درجات الحرارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

واستبعد خبراء الأرصاد الجوية العودة لـ الموجات الحارة معلنين بداية دخول التيارات الأوروبية لتنكمش معها منخفض الهند الموسمى وتنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأرجعت الأرصاد الجوية تغير حالة الطقس بسبب تأثر البلاد بـ منخفض جوى يساعد على حجب أشعة الشمس لتسود أجواء غائمة، وتنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية .

وكشفت خرائط الطقس بداية انكسار الموجة الحارة بداية من أقصى غرب الجمهورية محافظة مطروح، ومع تحول الرياح من شمالية شرقية إلى شمالية غربية تبدأ كتلة معتدلة في التأثير على شمال الجمهورية، وتعمل على التحسن التدريجي في درجات الحرارة ويمتد التحسن تباعًا للداخل مع حلول ساعات المساء القادمة.

وحذرت الأرصاد الجوية من التقلبات الحادة والسريعة في حالة الطقس والتى نشهدها خلال فصل الخريف، وناشدت المواطنين متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة بشكل يومى.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر (تبدأ من الساعة 4 فجرًا حتى السابعة صباحًا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا وتصل إلى ضبابية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر على هذه الطرق والقيادة بحذر في الصباح لانخفاض الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل كشافات السيارة أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقاربة، وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكون بخار الماء الذي يعوق الرؤية.

ورصدت خرائط الطقس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأحد

الطقس اليوم الأحد

يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ضعيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

ويرصد لكم موقع صدى البلد درجات الحرارة اليوم كالتالي:

القاهرة 31 23

6 أكتوبر 32 22

بنهــــا 31 23

دمنهور 31 22

وادي النطرون 31 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 31 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 22

دمياط 30 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 32 23

نخل 30 18

كاترين 29 15

الطور 32 25

طابا 30 24

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 31 20

رأس غارب 37 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 39 27

حلايب 35 26

أبورماد 37 27

رأس حدربة 35 26

الفيوم 33 23

بني سويف 33 22

المنيا 33 21

أسيوط 35 22

سوهاج 39 23

قنا 41 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 29

الوادي الجديد 40 27

أبوسمبل 43 29

ومن جانبها، قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، إن البلاد تشهد اليوم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل من 3 لـ 5 درجات مئوية، حيث تسود أجواء خريفية بامتياز وخاصة في المحافظات الشمالية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الانخفاض في درجات الحرارة يأتي بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة مما يساعد على حجب جزء من أشعة الشمس.

وأوضحت غانم أن اليوم يسود طقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الشمالية، حيث تصل العظمى في بعض المحافظات لـ 28 و29 درجة مئوية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية والتي من المتوقع أن تنخفض بها درجات الحرارة تدريجيًا على مدار الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أن هناك فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على معظم محافظات الجمهورية؛ ولكنها غير مؤثرة على المدارس والأعمال اليومية، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح وشبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة يومية والقيادة بهدوء تام والاهتمام بنوعية الملابس خاصة وقت الاحساس بالبرودة.