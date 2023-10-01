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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذوي الإعاقة بالشرقية يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقاري لدعم ترشح الرئيس السيسي

صدى البلد

لليوم السابع على التوالى وفي ملحمة وطنية تعكس حرص أبناء محافظة الشرقية علي دعم وترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، واصل المواطنون بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة الاحتشاد أمام مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.

 وأكد المواطنون تأييدهم الكامل للرئيس لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة التى شهدها كل شبر بارض الوطن.

كما حرص الاشخاص من ذوي الإعاقة بالمحافظة علي الإحتشاد والتوجه الي مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة لتحرير توكيلات لترشح الرئيس لفترة رئاسية حيث شهد مكتب الشهر العقاري بمدينة الزقازيق تجمع العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقتهم أمام المكتب وقامو بتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسي.

وأكدت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وأمين أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن الشرقية ان الأشخاص من ذوي الإعاقة شهدوا اهتماما كبيرا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبة وسلط الضوء علي فئة ظلت تعاني لفترات طويلة ولذا وجب رد الجميل اليه والنزول ودعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

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وأضافت أمين ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن الشرقية ان الرئيس السيسي حريص كل الحرص علي دعم فئة ذوي الإعاقة وكلف جميع الأجهزة بالعمل علي تذليل كافة العقبات امامنا ولذا حرص الاشخاص من ذوي الإعاقة علي النزول والإحتشاد أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لترشح الرئيس السيسي.

كما احتشد الالاف من ابناء محافظة الشرقية بمختلف قري ومراكز المحافظة أمام مكاتب الشهر العقاري رافعين صور الرئيس السيسي وأعلام مصر مرددين هتافات "بنحبك يا سيسي"

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