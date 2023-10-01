كيف تم تطوير ميناءي الإسكندرية والسخنة؟.. وزير النقل يكشف الحقيقة

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه تم عمل 15.5 كيلو متر أرصفة بميناء الإسكندرية وهو الطرف الآخر من الممر اللوجستي، حيث تهدف الخطة لتوصيله إلى 30 كيلومترا خلال 3 سنوات.

وقال كامل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لدينا أرصفة ضعف ما تم تنفيذه من 200 عام سابقة منذ عهد محمد علي.

وتابع وزير النقل، أن ميناء السخنة بدأ العمل فيه من عام 1999، وكان يعد الميناء الرئيسي بمصر خاصة على البحر الأحمر وخليج السويس، مؤكدا أنه خلال الفترة من 2014 حتى 2021 تم إنشاء 3 كيلو أرصفة ليصل إجمالي الأرصفة إلى 5 كيلو متر.