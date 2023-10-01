وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء: افتتاح بعض المساجد بالمحافظة خلال احتفالها بانتصارات أكتوبر

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد 1/ 10/ 2023م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة؛ لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، والإعداد لافتتاح بعض المساجد بالمحافظة خلال احتفالاتها بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

مصر استعادت ريادتها في تلاوة القرآن والابتهال الديني في عهد الرئيس السيسي

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية سنويا برعايته، ومن خلال إكرامه لأهل القرآن الكريم وتكريم أعلام قرائه، وإطلاق أسماء هؤلاء الأعلام على المسابقة العالمية للقرآن الكريم ورفع جوائز هذه المسابقة لأكثر من ثمانية ملايين جنيه هذا العام، وتخصيص مليوني جنيه من الأوقاف لدعم معاشات القراء، والتوسع في المقارئ القرآنية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية والمسابقات القرآنية في عموم الجمهورية، وافتتاح أكثر من ثلاثين مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم، وتخصيص أكثر من خمسين مليون جنيه سنويًا لخدمة القرآن الكريم وعلومه وتفسيره وفهم مقاصده ومعانيه، واستحداث برامج التحفيظ عن بعد، وافتتاح أعظم دار لخدمة القرآن الكريم في العالم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعادت مصر بفضل الله عز وجل ريادتها في خدمة وتلاوة القرآن الكريم.



وأضاف: “وها هي - أيضا - بدعم وتشجيع من الرئيس تستعيد ريادتها في فنون الإنشاد والابتهالات الدينية، حيث توسعت الأوقاف المصرية في الاستعانة بكبار المبتهلين في التقديم أو الختام لكثير من أنشطتها الدعوية، وصارت تقدم أمسيات ابتهالية رائعة في مؤتمراتها الدولية بحضور كبار الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والإعلاميين بما صار حديث العالم إعجابا وإبهارا، وتوج ذلك بجعل فقرة الابتهال والإنشاد الديني فقرة رئيسة في جميع احتفالات الأوقاف الرسمية التي تشرف بحضور وتشريف الرئيس، ما كان له الأثر الأكبر في استعادة الدولة المصرية لريادتها العالمية في مجال الابتهال و الإنشاد الديني، فشكرا لدعمكم سيادة الرئيس للخطاب الديني الوسطي المستنير.. شكرا لدعمكم الكريم لأهل القرآن وأصحاب الصوت الحسن قراء ومبتهلين".