الاعتراف بالهزيمة أو إرسال قوات أمريكية.. واشنطن تكشف مصير أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إنه يتعين على الولايات المتحدة إما الاعتراف بالهزيمة في أوكرانيا بسبب خطر التصعيد المحتمل، أو إرسال قواتها إلى هناك.

وكتب ماكجريجور، عبر منصة “إكس”: "لقد وصلنا إلى النقطة التي يتعين علينا فيها إما أن نقول هذا كل شيء، ولا يمكننا أن نفعل أي شيء أكثر من ذلك، لأن خطر الحرب المباشرة مع روسيا كبير للغاية، أو أن نتدخل بشكل أعمق ونستخدم قواتنا البرية".

وأوضح المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للسيناريو الثاني.

وأضاف: "اصنعوا السلام أيها الحمقى!".