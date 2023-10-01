سوناك: لن نرسل جنودنا إلى كييف.. ولا نريد الانخراط في الحرب الأوكرانية

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن التدريب العسكري في أوكرانيا أمر ممكن ولكن ليس الآن، لأننا لا نريد الانخراط في الصراع.

وأكد سوناك، اليوم الأحد، أنه لن يتم إرسال جنود بريطانيين إلى أوكرانيا ولن نقوم بمهمات التدريب على أراضٍ أوكرانية.

ومنذ وقت قليل اليوم، أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، عن نقل برنامج تدريب رسمي بقيادة بريطانيا إلىداخل أوكرانيا بدلا من كونه في قواعد عسكرية للناتو. وقال شابس، إن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة أوكرانيا علىالتهيؤ لعضوية الناتو وتشجيع شركات الدفاع البريطانية على بناء مصانع في أوكرانيا.

كما أبدى شابس استعداده لإشراك القوات البحرية البريطانية في حماية الملاحة التجارية من الهجمات الروسية في بحرآزوف والبحر الأسود.