أغفل المشرعون الأمريكيون تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا في إجراء تم إقراره يوم السبت في محاولة أخيرة ناجحة لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج.

يشير ذلك إلى أن الدعم الأمريكي لتمويل معركة كييف ضد روسيا يزداد صعوبة.

وفي سلوفاكيا، فاز روبرت فيكو، رئيس الوزراء السابق الذي دعا إلى إنهاء التمويل العسكري لأوكرانيا واستهزأ بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في الانتخابات التي جرت يوم السبت في ضربة محتملة للوحدة الغربية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت أو اعترضت طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من سمولينسك بالقرب من الحدود البيلاروسية وفي منطقة كراسنودار الجنوبية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الرحلات الجوية تعطلت لبعض الوقت في مطار سوتشي.

بينما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية السبت أنها دمرت ما مجموعه 5000 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا منذ تدخل الكرملين قبل 19 شهرًا.

لكن في المحصلة فإن حرب أوكرانيا لاتسير على مايرام لأن الدعم الغربي ينفض من حول كييف.

وكل ذلك يعني أنه لو أحسنت روسيا استغلاله فسيكون لصالحها ويقلب الامور لصالحها.

