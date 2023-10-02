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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

شاهد كيف تصرفوا..
شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويور

أثار مقطع فيديو تداوله رواد  مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل  حيث ظهر في المقطع التأثير الكبير الذي تعاني منه مدينة نيويورك الأمريكية وذلك بسبب مياه الفيضانات والتي قد غمرت كل شيء.

وقد أظهر في المقطع المياه تغمر أحد المتاجر، وذلك حتى وصلت إلى منتصف أقدام المشترين الذين يحاولون المشي بحذر وذلك خوفًا من سقوطهم في المياه.

وقد هطلت أمطار على بعض أجزاء من المدينة، والتي تعد الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، ويعد منسوب المياه كافي لكي يسبح فيها أحد حيوانات أسد البحر وذلك بحديقة حيوان سنترال بارك وذلك لبعض الوقت خارج حدود حوض السباحة الذي يعيش فيه.

وقالت كاثي هوكول حاكمة ولاية نيويورك الأميركية إن الأمطار الغزيرة بعد أسبوع شهد أمطارا شبه مستمرة أدت إلى حدوث فيضانات في مدينة نيويورك هي تبعات لتغير المناخ .

مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي حيوانات أسد البحر حيوان سنترال بارك ولاية نيويورك الأميركية الأمطار الغزيرة

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