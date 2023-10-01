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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رشاقة لافتة | زوجة لاعب الإسماعيلي تستعرض لياقتها البدنية في «الجيم»

ميرفا النقاز
ميرفا النقاز

نشرت ميرفا النقاز، زوجة التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي، صورًا لها في أثناء ممارسة التمارين الرياضية في صالة "الجيم".

وظهرت "ميرفا" خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بإطلالة رياضية رشيقة وملفتة، ونالت الصور، إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها.


وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ و إطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالي من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.


ونجح مسئولو النادي الإسماعيلي فى تخفيض عقد التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق، ليصبح 180 ألف دولار، بدلا من 300 ألف دولار، كما صرف الدراويش للاعب 120 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى لتنتهى أزمة النقاز .

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