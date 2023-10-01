"حقق أحلامنا".. نقابة المهن التمثيلية تطالب السيسي بالترشح للرئاسة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن إنجازات الرئيس السيسي العظيمة تجعل الفنانين يطالبونه بالترشح لولاية جديدة.

وأضاف أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، "أن أهم ما يشغل الفنانين والمجتمع المصرى، هو الأمن والاستقرار وهو الذي تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

أحلام الفنانين



وأكد نقيب المهن التمثيلية، إن أحلام الفنانين تحققت فى عهد الرئيس السيسى، بالانتاج الفنى والدرامى الضخم إضافة إلى مجهودات الشركة المتحدة.

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن جهود التنمية التى تشهدها كافة ربوع الدولة المصرية تؤكد أنها على الطريق الصحيح وتتجه نحو المكانة التي تستحقها.

