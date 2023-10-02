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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التعامل بالعملات المحلية| روسيا تضرب الدولار عن طريق جيرانه في أمريكا اللاتينية

الدولار
الدولار

صرح مدير إدارة أمريكا اللاتينية بـ وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، بأن دول أمريكا اللاتينية تدرك ضرورة إلغاء الدولار في العلاقات الاقتصادية مع روسيا، لافتا إلى أن الأطراف تعمل على التحول إلى العملات الوطنية في المعاملات التجارية والاقتصادية.

وقال شيتينين في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر روسيا وأمريكا اللاتينية، إن البنك المركزي الروسي منخرط على التحول إلى العملات المحلية في المعاملات التجارية والاقتصادية بين الدول مع روسيا، ونحن نسعى إلى التحول إلى العملات الوطنية حيثما كان ذلك ممكنا، لأن هذه مشكلة شاملة بشكل واضح. 

وأضاف: "هذه ليست مجرد مسألة حلول سياسية، إنها أيضا مسألة ميزان تجاري"، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق، وهناك مجموعة كبيرة من دول أمريكا اللاتينية تدرك بوضوح ضرورة التخلص من الدولار في علاقاتنا الاقتصادية الخارجية".

وأضاف شيتينين، أن العمل على التحول إلى العملات المحلية في المعاملات التجارية والاقتصادية يقع على عاتق الخبراء والمتخصصين لتحويلها إلى واقع.

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