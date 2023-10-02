هشام نصر: انتقال إمام عاشور للأهلي بنفس طريقة كهربا

نشر الإعلامي هاني حتحوت جزءًا من تصريحات هشام نصر المرشح لمنصب نائب رئيس الزمالك عبر حسابه بموقع تويتر.



وكتب هاني حتحوت تصريحات هشام نصر: "هشام نصر المرشح لمنصب نائب رئيس الزمالك "إمام عاشور انتقل للأهلي بنفس طريقة كهربا، وإدارة الزمالك أخطأت في هذا الملف" 🗣



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة انبي يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.





نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا