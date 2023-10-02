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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير سيارات لتوزيع صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في قرى البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعا بشأن مشروع صكوك الأضاحى والإطعام والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارات الأوقاف والتضامن الإجتماعي والتموين والتجارة الداخلية.

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أوقاف البحيرة تواصل توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها بالقرى

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تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال قافلة سكانية بالبحيرة

جاء ذلك بحضور كل من  فايزة زايد مدير مديرية التضامن الإجتماعي و أشرف محي الدين مدير مديرية الطب البيطري وأسامة مبروك مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالبحيرة و فضيلة الشيخ حامد عيسوي  مدير ادارة الدعوة بمديرية الاوقاف و سناء العرابى مدير إدارة الرقابة والمتابعه بالمحافظة 
 
قام السكرتير العام المساعد باستعراض قرار المحافظة الخاص بتشكيل لجنة لمناقشـة توجيهات القيادة السياسية فيما يخص مشروع صكوك الأضاحى لتوفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية والمسجلة والمدرجه بقوائم وزارة التضامن الاجتماعي ومتابعة التوزيع علي المستحقين وعمل كشوف موثقة بعد مراجعة بياناتها.

وخلال الاجتماع وجه كامل غطاس هيئة سلامة الغذاء بالتحقق من مدى صلاحية وسلامة اللحوم الواردة

كما قام بتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالتحقق من كشـوف الأسماء الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا قيام مديرية الاوقاف باخطارهم بتوقيت وصول اللحوم بوقت كافٍ.

مؤكدا على ضرورة قيام مديرية الطب البيطري بالكشف على اللحوم وطريقة نحرها وطريقة التخزين.

كما وجه السكرتير المساعد بقيام رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بتوفير سيارة لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

مشدداً على قيام إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمراجعة توزيع اللحوم الواردة طبقا للكشوف.

البحيرة إدارة الرقابة والمتابعة السكرتير العام المساعد اوقاف البحيرة توجيهات القيادة السياسية تضامن الاجتماعي رؤساء الوحدات المحلية صكوك الأضاحي والإطعام لحوم صكوك الإطعام مدير مديرية الطب البيطري مدير مديرية التضامن مشروع صكوك الأضاحي

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