الوصايا العشر.. كيف تحمي نفسك من الجلطات؟

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشور علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن كيف نحمي أنفسنا من الجلطات ?



وقال شعبان " الحماية من الجلطات تبدأ من الطفولة ليست من بعد سن الـ ٤٠ولكي نحمي نفسنا من الجلطات

لابد نلتزم قدر الإمكان والله المستعان بتنفيذ الوصايا العشر التالية

‏‎١- الطعام الصحي الغني بالخضراوات و الفواكه و عدم الإفراط في تناول النشويات و السكريات و الدهون الحيوانية و المهدرجة( السمن الصناعي) و تعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية و المسلوقة و تجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان والاهتمام بوجبة الإفطار و الإكثار من شرب الماء ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا)

‏‎٢- تجنب زيادة الوزن و السمنة

‏‎٣- الرياضة المنتظمة المشي ٤٥ دقيقة يوميا

‏‎٤- تنظيم الغذاء :- إفطار مبكر غداء لا يتعدى الساعة ٣ م عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة ٨ م أو بدون

٥- النوم بكمية وكيفية كافية

‏‎٦- لا تدخن ولا تجالس المدخنين

تجنب التدخين تماما ً و جميع أنواع المخدرات والمكملات والهورمونات والافراط في المسكنات

‏‎٧- في حالة وجود عوامل الخطورة

مثل الضغط و السكر و ارتفاع الكوليسترول يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة و العلاج الدوائي المكثف

‏‎٨-- حتى الشخص السليم تماماً

لا بد أن يتعرض مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري و عمل بعض التحاليل الروتينية مثل السكر التراكمي والكولسترول وظائف الكلي وظائف الكبد وصورة الدم الكاملة ونسبة ڤيتامين د واليوريك أسيد وذلك من أجل الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة علي القلب

فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فاعلية و كانت المضاعفات أقل

٩- الحرص على تغيير الحالة المزاجيةبالخروج أسبوعيا لكسر روتين الحياة و تخفيف ضغوط العمل

فهذا يساهم إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية و إعادة شحن الطاقة الإيجابية و الإقبال علي العمل بعد ذلك بشكل أفضل و أكثر صفاءً.

١٠- تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان