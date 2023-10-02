عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الوصايا العشر.. كيف تحمي نفسك من الجلطات؟

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشور علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن كيف نحمي أنفسنا من الجلطات ?

 
 وقال شعبان " الحماية من الجلطات تبدأ من  الطفولة ليست من بعد سن الـ ٤٠ولكي  نحمي نفسنا من الجلطات

لابد  نلتزم قدر الإمكان والله المستعان  بتنفيذ الوصايا العشر التالية

‏‎١- الطعام الصحي الغني بالخضراوات و الفواكه و عدم الإفراط في تناول النشويات و السكريات و الدهون الحيوانية و المهدرجة( السمن الصناعي) و تعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية و المسلوقة و تجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان  والاهتمام بوجبة الإفطار  و الإكثار من شرب الماء ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا)

 

‏‎٢- تجنب زيادة الوزن و السمنة

‏‎٣- الرياضة المنتظمة المشي ٤٥ دقيقة يوميا

‏‎٤- تنظيم الغذاء :- إفطار مبكر  غداء لا يتعدى الساعة ٣ م عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة ٨ م أو بدون

٥- النوم بكمية وكيفية كافية

‏‎٦-  لا تدخن ولا تجالس المدخنين
تجنب التدخين تماما ً و جميع أنواع المخدرات والمكملات والهورمونات والافراط في المسكنات

‏‎٧- في حالة وجود عوامل الخطورة
مثل الضغط و السكر و ارتفاع الكوليسترول يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة و العلاج الدوائي المكثف

‏‎٨-- حتى الشخص السليم تماماً  
لا بد أن يتعرض مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري و عمل بعض التحاليل الروتينية مثل السكر التراكمي  والكولسترول وظائف الكلي وظائف الكبد وصورة الدم الكاملة ونسبة ڤيتامين د واليوريك أسيد وذلك من أجل الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة علي القلب

 

فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فاعلية و كانت المضاعفات أقل

٩- الحرص  على تغيير الحالة المزاجيةبالخروج أسبوعيا لكسر روتين الحياة و تخفيف ضغوط العمل
فهذا يساهم إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية و إعادة شحن الطاقة الإيجابية و الإقبال علي العمل بعد ذلك بشكل أفضل و أكثر صفاءً.

١٠- تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

ترشيحاتنا

بقسط شهري 800 جنيه.. اشتر شقة 90 مترا كاملة التشطيب.. تفاصيل

وزيرة التضامن: 54 مليون جنيه دعما لطلاب الجامعات غير القادرين

رغم طرده.. مصطفي محمد على رادار نادي توتنهام لخلافة هاري كين

وزيرة التضامن: لن يضيع حق امرأة لديها إعاقة

القضاة الجدد يؤدون مراسم حلف اليمين أمام المجلس الأعلى

إيقاف حكام مباراتي الزمالك والمقاولون والمصري وفاركو .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية تحذر الأمهات من العصائر والبرجر أثناء الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

فيديو

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

كنت هموته.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها ونصيحتها لابنة شقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ