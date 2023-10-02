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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور محبيه .. تشييع جثمان الروائي خالد خليفة

خالد خليفة
خالد خليفة

شيعت أسرة الروائى والشاعر والسيناريست السورى خالد خليفة، جثمانه، اليوم، من مسجد "لالا مصطفى باشا" فى دمشق، الذى رحل عن عالمنا، بالأمس، عن عمر يناهز الـ59 عاما، ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى فى مقبرة التغالبة 2 الشهداء.

 

تفاصيل وفاة خالد خليفة، كشفها الكاتب الصحفى يعرب العيسى، صديق خالد خليفة، الذي رافقه خلال الأيام الأخيرة، حسبما ذكرت "فرانس 24"، حيث أفاد بأن صاحب "مديح الكراهية" "توفي داخل منزله وحيدًا في دمشق.. اتصلنا به كثيرا ولم يرد، وحضرنا إلى منزله فوجدناه ميتا على الأريكة".

 

خالد خليفة روائي وشاعر وكاتب سيناريو سوري، نالت أعماله وسام نجيب محفوظ للأدب، وهي من أرفع الأوسمة الأدبية في العالم العربي، تمر قصصه المفعمة بالحيوية والساخرة عبر الزمن ولكنها تتمحور حول مدينة حلب السورية، بالقرب من مكان ميلاد خليفة في عام 1964، والتي كانت ذات يوم واحدة من أعظم المراكز الثقافية والتجارية في العالم.

درس خالد خليفة وقضى حياته المهنية المبكرة في المدينة، لكنه يعيش في دمشق منذ عام 1999، وهو أحد الكتاب القلائل الذين مكثوا طوال الحرب الأهلية المروعة في البلاد.

 

ومن أعمال الكاتب الراحل خالد خليفة "حارس الخديعة" 1993، "دفاتر القرباط" 2000، "مديح الكراهية" 2006 التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربيّة، "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" 2013 التي وصلت أيضًا إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر وحازت جائزة نجيب محفوظ لعام 2013، "الموت عمل شاق" 2016، و"لم يصلِّ عليهم أحد" 2019 التي أدرجت على القائمة الطويلة لجائزة البوكر. 

 

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بحضور محبيه .. تشييع جثمان الروائي خالد خليفة

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