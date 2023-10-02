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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محظورات على طلاب الأزهر في العام الجديد.. البناطيل الممزقة والحظاظات

البناطيل الممزقة
البناطيل الممزقة

ناشدت كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بطنطا، الطلاب الجدد والقدامى بالاجتهاد في تحصيل العلم، وبذل الجهد المطلوب لتحصيل أعلى الدرجات.

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كما دعت الكلية، جميع الطلاب، بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، والندوات العلمية التي تساهم في تشكيل وعي الطلاب.

وأهابت كلية أصول الدين بطنطا، الطلاب باحترام التقاليد والأعراف الجامعية، بما أن الحرم الجامعي مكان له قدسية كمحراب للعلم، وخاصة إذا كان ذلك العلم هو (أصول الدين).

وقررت كلية أصول الدين، عدم لبس البناطيل الممزقة أيا كان شكلها، والالتزام بالزي المنضبط الذي يليق بمكانة الطالب الأزهري؛ إذ كل فرد منا يمثل هذا الكيان العريق.

كما قررت عدم استخدام الهاتف المحمول نهائيًا داخل قاعات الدرس، وكذلك خلع أي تمائم (حظاظات) أو ما شابه ذلك، مما يخالف حسن الهيئة في اللباس.

ونبهت الكلية، على قص الشعر بشكل طبيعي والابتعاد عن أي خروج عن المألوف، والحفاظ على هيبة العملية التعليمية من خلال الالتزام بالمحاضرات وفق الجدول المُعلن والأوقات المحددة.

وأوضحت الكلية، للطلاب، أنها غير مسئولة عن نشر أي معلومات أو بيانات أو إجراءات تخص الكلية ومنسوبيها عبر مجموعات خاصة للطلاب تحمل شعار الكلية على مواقع التواصل المختلفة، إلا ما يتم نشره من خلال الصفحة الرسمية لها على فيس بوك من هنا.
 

الأزهر أصول الدين الانشطة الطلابية التقاليد البناطيل الممزقة

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