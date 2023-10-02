«بيطري كفر الشيخ» تنظم قافلة بيطرية مجانية بمدينة بيلا .. الأربعاء

تستعد إدارة بيلا البيطرية بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال قافلة بيطرية مجانية شاملة تابعة لمعهد بحوث التناسليات بمركز البحوث الزراعية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، يوم الأربعاء المقبل، بمقر الوحدة المركزية بمدينة بيلا.

تأتي القافلة تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وذلك في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية، من خلال القوافل البيطرية المجانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية.

وأوضح الدكتور محمد المهدي، مدير إدارة بيلا البيطرية، أن القافلة البيطرية المجانية الشاملة التي تنظمها المديرية بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات، تهدف إلى زيادة الوعي البيطري بين أهالي بيلا حفاظا على الثروة الحيوانية، من خلال فحص تناسلي باطني للخيول والماشية، وتشخيص الحمل المبكر والمشاكل التناسلية بالموجات فوق الصوتية (السونار)، والتلقيح الاصطناعي للأبقار والجاموس، وتشخيص وعلاج أمراض العجول وأمراض الضرع، ورش وتجريع جميع الحيوانات للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية.