عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب حلوان تكشف تفاصيل الدعم المتاح لغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اعلنت كلية الطب جامعة حلوان انتظام الدراسة بالبرامج الخاصة بالكلية بكافة الفرق الدراسية ، و بدء تنظيمها فعاليات اليوم التعريفي باكلية للطلاب المستجدين للعام الدراسي ٢٠٢٣ . 

وصرحت الدكتور رشا الرفاعي عميدة طب حلوان ان جامعة حلوان بخصوص المصروفات الدراسية للطلاب  و الدعم المتاح للطلاب الغير قادرين علي السداد ، ان الجامعة تخصص لجنة لدعم الطلاب الغير قادرين علي السداد بكافة الكليات تعمل علي دراسة الحالة الاجتماعية للطلاب و تقوم بتخفيف المصروفات الدراسية الخاصة بهم او دعمهم دعما كاملاا ، و ذالك وفق للشروط و القواعد الخاصة بالمجلس الاعلي للجامعات . 

وفعَّلت جامعة حلوان بالعام الدراسي ٢٠٢٣ عدة آليات  لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.


وأعلنت الجامعة أنه يمكن للطلاب الملتحقين بها  سداد المصروفات دون الحاجة للقدم للجامعة عن طريق احدي الخدمات الاتية :  " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty ".

الأعلى للجامعات الطب جامعة حلوان الطلاب الغير قادرين المجلس الاعلى للجامعات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الأمناء والآباء والمعلمين: الرئيس السيسي لبى نداء الشعب واستجاب لطلب المصريين

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من بيريرا تجاه الحكام بسبب مباريات الدوري المصري

اتجبِّس.. إصابة مدوية لجوهرة فريق بيراميدز | تفاصيل مثيرة

الولايات المتحدة تكشف حقيقة حضور بوتين قمة أبيك في سان فرانسيسكو

أبو الغيط يوضح سبب إيجاد السادات منصب مستشار الأمن القومي.. فيديو

أحمد أبو الغيط يكشف أسرارا عن وثائق حرب أكتوبر.. فيديو

أبو الغيط: هذا الشخص هو الذي كان يكتب كل رسائل الزعيم الراحل السادات للعالم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

فيديو

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ