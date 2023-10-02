طب حلوان تكشف تفاصيل الدعم المتاح لغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية

اعلنت كلية الطب جامعة حلوان انتظام الدراسة بالبرامج الخاصة بالكلية بكافة الفرق الدراسية ، و بدء تنظيمها فعاليات اليوم التعريفي باكلية للطلاب المستجدين للعام الدراسي ٢٠٢٣ .

وصرحت الدكتور رشا الرفاعي عميدة طب حلوان ان جامعة حلوان بخصوص المصروفات الدراسية للطلاب و الدعم المتاح للطلاب الغير قادرين علي السداد ، ان الجامعة تخصص لجنة لدعم الطلاب الغير قادرين علي السداد بكافة الكليات تعمل علي دراسة الحالة الاجتماعية للطلاب و تقوم بتخفيف المصروفات الدراسية الخاصة بهم او دعمهم دعما كاملاا ، و ذالك وفق للشروط و القواعد الخاصة بالمجلس الاعلي للجامعات .

وفعَّلت جامعة حلوان بالعام الدراسي ٢٠٢٣ عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.



وأعلنت الجامعة أنه يمكن للطلاب الملتحقين بها سداد المصروفات دون الحاجة للقدم للجامعة عن طريق احدي الخدمات الاتية : " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty ".