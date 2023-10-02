أصغر سيارة كهربائية في العالم وبسعر لا يصدق .. صور

كشفت الشركة السويسرية Micro Mobility Systems عن السيارة الكهربائية الجديدة "Microlino"، والتي تنتمي إلى الفئات الأصغر حجمًا في عالم السيارات، حيث تأتي بتصميم خارجي مدهش، مع حزمة من القدرات الفنية والتقنية في سيارة واحدة.

السيارة الكهربائية Microlino

القدرات الفنية للسيارة الكهربائية الصغيرة Microlino

تصل السرعة القصوى للسيارة Microlino إلى 90 كيلومتر في الساعة، حيث دعمت بمحرك كهربائي يمكنه ضخ قوة قدرها 12.5 كيلووات اي ما يعادل 17 حصانا، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 50 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 5 ثواني.

السيارة الكهربائية Microlino

تتوافر السيارة Microlino ببطارية كهربائية تجعلها قادرة على السير لمدى يصل إلى 177 كيلومتر، حيث تأتي بسعة 10.5 كيلووات في الساعة، وتشير بعض البيانات ان السيارة ستتوافر بعد ذلك ببطارية سعة 14 كليووات واخرى 6 كيلوات بمدى يتراوح بين 230 و91 كيلومتر.

السيارة الكهربائية Microlino

تظهر السيارة Microlino من الخارج بتصميم لا يصدق، حيث تحمل ملامح صغيرة بالفعل، بداية من دخول قمرة القيادة من باب أمامي، ومقصورة تتسع لفردين ومساحة خلفية للتخزين، بالاضافة إلى وجود فتحة سقف، ولوحة عدادات رقمية، و4 عجلات صغيرة الحجم مدعومة بجنوط عصرية، واضاءة LED، وحزمة من اوضاع القيادة.

السيارة الكهربائية Microlino

سعر السيارة الكهربائية الصغيرة Microlino

تقدم السيارة Microlino بسعر عالمي يبلغ 22.690 يورو، اي ما يعادل بالعملة المصرية نحو 740 الف جنيه تقريبًا.