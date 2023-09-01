أصغر سيارة هاتشباك رياضية "GELLY PANDA" .. تبدأ من 169 ألف جنيه

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الصينية GELLY من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها المميزة PANDA، والتي تأتي باللقب الكامل PANDA KNIGHT، وتمتعت هذه النسخة باطلالة رياضية مميزة، تجمع بين روح الهاتشباك والجانب الرياضي، وتصميم اكثر شراسة على عكس إصدارات باندا الشهيرة.

KNIGHT GELLY PANDA

القدرات الفنية لـ KNIGHT GELLY PANDA

جاءت السيارة KNIGHT GELLY PANDA ذات الملامح العدوانية بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 40 حصانا، وعزمك اقصى للدوران يبلغ 110 نيوتن/متر، مع مدى للسير يصل إلى 200 كيلومتر، حيث تتمتع ببطارية سعة 17.03 كيلووات في الساعة "ليثيوم حديد فوسفات".

KNIGHT GELLY PANDA

تجهيزات السيارة KNIGHT GELLY PANDA

تضم السيارة KNIGHT GELLY PANDA شاشة عدادات رقمية يبلغ قياسها 9.2 بوصة، وشاشة اخرى تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة 8 بوصة، بالاضافة إلى مكيف هواء، واماكن تخزين داخلية، ونظام صوتي، وجنوط رياضية ذات تصميم مميز تجمع بين اللون الاسود والفضي اللامع، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، وعواكس ضوئية خلفية.

KNIGHT GELLY PANDA

ابعاد السيارة KNIGHT GELLY PANDA

قاعدة عجلات 2.015 مم.

الطول 3.135 مم.

العرض 1.565 مم.

الارتفاع 1.655 مم.

KNIGHT GELLY PANDA

سعر السيارة الرياضية الصغيرة KNIGHT GELLY PANDA

تشير التوقعات أن تقدم السيارة بسعر يتعدى قليلاً حاجر النسخة القياسية من باندا، حيث يتراوح سعرها بين 5.470 دولار امريكي، فيما يعادل 169 الف جنيه مصري، بينما يصل سعر الفئة كاملة التجهيزات إلى 7.800 دولار، اي مايعادله بالعملة المصرية نحو 241 الف جنيه.