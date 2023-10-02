الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن المشروع الصحي الضخم الذي سيتم افتتاحه في عام ٢٠٢٦ بالشراكة مع مشروعات عالمية .. وتحويل معهد ناصر لمدينة طبية عالمية لخدمة المصريين الذي تم الاعلان عنه في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس السيسي .

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تحدث الرئيس عن مشروع إنتاج البلازما والذي وصفه بأنه مشروع صحي ضخم سيحدث تغييرا كبيرا في قطاع الصحة بمصر.

وقال الرئيس إن بداية هذا المشروع عندما كان وزيرا للدفاع وفكر في إنتاج البلازما، وكان لديه إصرار على إقامة هذا المشروع، وأكد الرئيس أن الدولة سبق ايضا وفكرت في هذا المشروع ولكن لم تنجح في تنفيذه.

وأكد الرئيس أنه منذ عام 2012 وهو يحاول أن يخرج هذا المشروع للنور، وفي هذا الوقت كل الشركات العالمية التي لها اسم في هذا المجال لم تتعاون مع مصر.

وتابع الرئيس حديثه وقال: "رغم رفضهم التعاون كان لدينا اصرار على التواصل معهم لعمل هذا المشروع على أسس بأن يكون شراكة مع الشركات العالمية وأن المشروع يحمل اسمها، والحقيقة أننا حتى 2019 و2020 لم نتمكن من عمل المشروع، والسؤال عن لماذا لم نتمكن غير مهم ولكن هذا ما حدث .. ولكننا أصررنا على عمل هذا المشروع حتى جاءت كورونا بتأثيراتها، وأحدثت تغييرا في الفكر العالمي لهذا الموضوع فكانت الفرصة متاحة”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم عمل ثمانية مراكز لتصنيع البلازما في هذه المرحلة وسوف يرى المصريون معايير عالمية للدول المتقدمة للتعامل مع الشأن الصحي، موضحًا انه تم الاتفاق مع شركات عالمية للانتهاء من مشروع البلازما.. وافتتاحه في عام 2026".

وقال الرئيس أثناء الحديث عن مراكز لتصنيع البلازما:" سوف نتعلم منه الكثير لأن هذا الكلام يتم اعتماده من الشركة الإسبانية وتشرف عليه إشرافا دقيقا جدا وصارما".

ومن مشروع البلازما انتقل الرئيس للتحدث عن المستشفيات في مصر وقال: نحن نحتاج إلى أربعة أو خمسة تريليونات جنيه ، وصعب جدا يتوفروا في هذه الفترة ‏وأنا أتحدث للناس التي لا يعجبها حال المستشفيات.. البلد لن تستطيع توفير هذه الأموال إلا عندما يكون ذلك متاحا وحتى يتوفر معنا الأموال يجب أن نعمل ليلا ونهارا.

أيضا خلال هذه جلسة اليوم القى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كلمة وأكد أن السنوات الماضية شهدت محاولة واجتهاد لتحسين الأداء في ضوء الإمكانات المتاحة.

وقال وزير الصحة: «لا يوجد إنسان لا يحتاج إلى علاج، والعلاج غالٍ ومكلف، وقد يجعل الإنسان من مقتدر إلى فقير»، مشدّدا على أن المبادرات الصحية حققت نقلة نوعية منذ عام 2014 للخريطة والخدمات الصحية في مصر.

كما أوضح أن ‏هناك قطاعا كبيرا من وزارة الصحة يعمل على مستوى محافظات مصر كلها، وأن هناك مجمع السويس الطبي الذي افتتحه الرئيس السيسي قريبا وقنا وأسوان وكل محافظة في مصر فيها مشروع واثنين وثلاثة لكي نستطيع التطوير.

وأكد وزير الصحة أن الرئيس السيسي اقترح عمل مدن طبية كبيرة ضخمة بها 2000 سرير أو 3000 سرير لكي تصبح أماكن الارتكاز في كل محافظة لتكون على غرار مدينة النيل الطبية، مضيفا أن معهد ناصر لا يخدم سكان القاهرة والجيزة فقط بل الناس تأتي إليه الناس من جميع المحافظات المصرية.