عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن المشروع الصحي الضخم الذي سيتم افتتاحه في عام ٢٠٢٦ بالشراكة مع مشروعات عالمية .. وتحويل معهد ناصر لمدينة طبية عالمية لخدمة المصريين الذي تم الاعلان عنه في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز بحضور  الرئيس السيسي . 

شاهد الفيديو 

تحدث الرئيس عن مشروع إنتاج البلازما والذي وصفه بأنه مشروع صحي ضخم سيحدث تغييرا كبيرا في قطاع الصحة بمصر.

وقال الرئيس إن بداية هذا المشروع عندما كان وزيرا للدفاع وفكر في إنتاج البلازما، وكان لديه إصرار على إقامة هذا المشروع، وأكد الرئيس أن الدولة سبق ايضا وفكرت في هذا المشروع ولكن لم تنجح في تنفيذه.

وأكد الرئيس أنه منذ عام 2012 وهو يحاول أن يخرج هذا المشروع للنور، وفي هذا الوقت كل الشركات العالمية التي لها اسم في هذا المجال لم تتعاون مع مصر.

وتابع الرئيس حديثه وقال: "رغم رفضهم التعاون كان لدينا اصرار على التواصل معهم لعمل هذا المشروع على أسس بأن يكون شراكة مع الشركات العالمية وأن المشروع يحمل اسمها، والحقيقة أننا حتى 2019 و2020 لم نتمكن من عمل المشروع، والسؤال عن لماذا لم نتمكن غير مهم ولكن هذا ما حدث .. ولكننا أصررنا على عمل هذا المشروع حتى  جاءت كورونا بتأثيراتها، وأحدثت تغييرا في الفكر العالمي لهذا الموضوع فكانت الفرصة متاحة”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم عمل ثمانية مراكز لتصنيع البلازما في هذه المرحلة وسوف يرى المصريون معايير عالمية للدول المتقدمة للتعامل مع الشأن الصحي، موضحًا انه تم الاتفاق مع شركات عالمية للانتهاء من مشروع البلازما.. وافتتاحه في عام 2026".

وقال الرئيس أثناء الحديث عن مراكز لتصنيع البلازما:" سوف نتعلم منه الكثير لأن هذا الكلام يتم اعتماده من الشركة الإسبانية وتشرف عليه إشرافا دقيقا جدا وصارما".

ومن مشروع البلازما انتقل الرئيس للتحدث عن المستشفيات في مصر وقال: نحن نحتاج إلى أربعة أو خمسة تريليونات جنيه ، وصعب جدا يتوفروا في هذه الفترة ‏وأنا أتحدث للناس التي لا يعجبها حال المستشفيات.. البلد لن تستطيع توفير هذه الأموال إلا عندما يكون ذلك متاحا وحتى يتوفر معنا الأموال يجب أن نعمل ليلا ونهارا.

أيضا خلال هذه جلسة اليوم القى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،  كلمة وأكد أن السنوات الماضية شهدت محاولة واجتهاد لتحسين الأداء في ضوء الإمكانات المتاحة.

وقال وزير الصحة: «لا يوجد إنسان لا يحتاج إلى علاج، والعلاج غالٍ ومكلف، وقد يجعل الإنسان من مقتدر إلى فقير»، مشدّدا على أن المبادرات الصحية حققت نقلة نوعية منذ عام 2014 للخريطة والخدمات الصحية في مصر.

كما أوضح أن ‏هناك قطاعا كبيرا من وزارة الصحة يعمل على مستوى محافظات مصر كلها، وأن هناك مجمع السويس الطبي الذي افتتحه الرئيس السيسي قريبا وقنا وأسوان وكل محافظة في مصر فيها مشروع واثنين وثلاثة لكي نستطيع التطوير.

وأكد وزير الصحة أن الرئيس السيسي اقترح عمل مدن طبية كبيرة ضخمة بها 2000 سرير أو 3000 سرير لكي تصبح أماكن الارتكاز في كل محافظة لتكون على غرار مدينة النيل الطبية، مضيفا أن معهد ناصر لا يخدم سكان القاهرة والجيزة فقط بل الناس تأتي إليه الناس من جميع المحافظات المصرية.

مريم كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

موضوعات متعلقة

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية وأعداد المصابين.. فيديو

حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

ترشيحاتنا

أسامة كمال: السيسي استجاب لنداء الملايين بميادين مصر وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين 2023

استخدام سلاح جديد بسيناء|ماذا تفعل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى شبه الجزيرة؟

السيسي بعد ترشحه لفترة رئاسية جديدة: "يا رب أكون أولى بها"

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين : "السيسي" الوحيد المؤتمن على قيادة الدولة

من ميادين مصر.. النقابة العامة للاتصالات تدعم ترشح الرئيس السيسي |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

في المعدة.. تفاصيل العملية النادرة لـ بسمة وهبة

فيديو

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ