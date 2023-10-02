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هل ينسحب صن داونز من دوري السوبر الافريقي ؟

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة انسحاب صن داونز وتداعيات ذلك والعقوبات التي قد تقع على الفريق الجنوب افريقي . 

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تعتبر بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية المتوقعة في قارة إفريقيا الموسم الحالي.

كان من المفترض أن تكون هذه البطولة فرصة فريدة لفرق القارة للتنافس والتألق على الساحة القارية. إولكن هناك تطورات حديثة قد أثرت على مشاركة أحد الفرق البارزة في هذه البطولة، وهو نادي صن داونز الجنوب أفريقي.

وفي تقرير صحفي حديث نشرته وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا، تم الكشف عن قرار صادم من قبل نادي صن داونز الجنوب أفريقي بالانسحاب من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023 في نسختها الأولى. وهذا القرار الذي أتى بشكل مفاجئ أثار العديد من التساؤلات والتحليلات حول أسبابه وتداعياته.

ومن المعروف أن تلك البطولة القارية تمثل تحديًا كبيرًا للأندية المشاركة، ولكن اللي بيلفت  الانتباه أكثر هو التأثير المباشر الذي سيكون لانسحاب صن داونز على جدول الدوري الجنوب أفريقي. حيث من المتوقع أن يتم تعديل جدول الدوري المحلي في جنوب إفريقيا ليتناسب مع مشاركة صن داونز في البطولة القارية، مما سيؤدي إلى تأخير نهايته لمدة 3 أسابيع.

على صعيد اخر، تم الإعلان عن موعد حفل افتتاح دوري السوبر الأفريقي، الذي يعتبر جزءًا من الفعاليات الرياضية المثيرة لهذا العام.

وسيُقام حفل الافتتاح في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا. ومن المقرر أن تستمر المباريات على مدار أربعة أسابيع، حيث ستشهد المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

وتم إجراء قرعة دوري السوبر الأفريقي وتحديد مباريات الفرق المشاركة كالتالي:

الأهلي × سيمبا

الترجي × مازيمبي

الوداد × إنييمبا

صن داونز × بيترو أتلتيكو

وتوعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فريق صن داونز الجنوب أفريقي بثلاث عقوبات مغلظة وصارمة في حالة انسحابه بشكل رسمي من النسخة الأولى لبطولة الدوري الأفريقي. هذه العقوبات قد تشمل:

استبعاد صن داونز من المشاركة في النسخة المقبلة للدوري الأفريقي.


تحمل صن داونز خسائر تسويقية لصالح الشركة الراعية للبطولة.

عقوبة مالية يتم تحديدها وفقًا لتقدير الاتحاد الأفريقي.
وتتمثل أزمة صن داونز في أن موعد انطلاق بطولة الدوري الأفريقي يتعارض مع مباريات الدوري المحلي في جنوب إفريقيا. هذا التعارض يمثل تحديًا كبيرًا للنادي والدوري، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء الفريق في كلا البطولتين.

وتم الكشف عن الجوائز المالية لبطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى. وتأتي هذه الجوائز كمكافأة للفرق المشاركة وتشجيعًا لهم على تحقيق أفضل أداء. جوائز البطولة تشمل:

4 ملايين دولار لبطل البطولة.

3 ملايين دولار لوصيف البطولة.

مليون دولار للفريق الذي يتودع من ربع النهائي.

1.7 مليون دولار للفريق الذي يتودع من نصف النهائي.

تعتبر هذه الجوائز تنافسية ومغرية للأندية المشاركة.
اما فيما  يتعلق بالنادي الأهلي ممثل مصر في هذه البطولة ، فقد تأهب الفريق بجدية لهذه البطولة المهمة. ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة الافتتاح للبطولة، حيث سيواجه سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي.
 

 

 

 

مريم كمال صن داونز

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