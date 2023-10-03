أخبار السيارات| اركب هاتشباك بـ65 ألف جنيه.. سعر أصغر عربية كهربائية في العالم.. 5 مركبات SUV بمليون جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، في ظل تنوع العلامات التجارية وبلد المنشأ، والتجهيزات المتنوعة، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب فئة الهاتشباك.

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى ارتفاعها المناسب، ومساحتها الجديدة، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، بحسب كل علامة تجارية.

كشفت الشركة السويسرية Micro Mobility Systems عن السيارة الكهربائية الجديدة "Microlino"، والتي تنتمي إلى الفئات الأصغر حجمًا في عالم السيارات، حيث تأتي بتصميم خارجي مدهش، مع حزمة من القدرات الفنية والتقنية في سيارة واحدة.

تعتبر السيارة فيات تيبو واحدة من اشهر اصدارات العلامة التجارية الايطالية في السوق المصري، والتي تقدم بسعر رسمي يبدأ من 825 الف حتى 950 الف جنيه للفئة HIGHLINE عالية التجهيزات لموديل 2023، دون حساب قيمة الاوفر برايس التي يفرضها العديد من التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

تعد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2013 واحدة من اشهر السيارات داخل الشارع المصري، حيث استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى الاعتمادية والهيكل الخارجي المعروف من فئة السيدان، بالاضافة إلى مساحتها الداخلية المناسبة وسعة التخزين الخلفية الرحبة.

تعتبر السيارة E200 AMG واحدة من ابرز اصدارات شركة مرسيدس داخل السوق المصري، والتي تباع بسعر رسمي يبلغ 3 مليون 750 الف جنيه، بينما تخطى سعر الاوفر برايس حاجز المليون جنيه لهذه النسخة، ويعني هذا المصطلح فرض قيمة اضافية من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.