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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمينة المرأة بـ«الحرية المصري»: إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية استجابة لنداء المصريين

صدى البلد

شاركت النائبة جيهان البيومي أمين المرأة في حزب الحرية المصري، في مسيرة حاشدة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرة عن كامل سعادتها لترشحه فترة رئاسية جديدة.

وثمنت البيومي، إعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي جاء تأكيدا على استمرار الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت منذ توليه المسئولية عام 2014.

وأكدت أمينة المرأة بحزب الحرية المصري، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنداء الملايين من الشعب المصري وإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، يؤكد احترامه وتقديره لإرادة المصريين بأن يستكمل الرئيس مسيرة بناء وانطلاق الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي بدأها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني. 

الانتخابات الرئاسية المقبلة الاقتصاد الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة حاشدة

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