عمرو الحديدي: بيرسي تاو يحل ألغاز في الأهلي.. والدبيس مطالب باستغلال الفرصة

أكد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، أن النادي يعمل على ملفات عديدة أبرزها تجهيز موديست والبدلاء.

وقال الحديدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي يعمل على ملفات عديدة أبرزها عمل كولر وتجهيز موديست والبدلاء".

وتابع: "كولر يقوم بالتدوير؛ لتجهيز كل اللاعبين مثل رضا سليم والشحات وتاو وإمام عاشور والسولية وأفشة".

وأضاف: "أفشة يقدم مستوى جديدا ومختلف دفاعيا، كما أن بيرسي يحل ألغازا بالأهلي، وكولر يطور اللاعبين بشكل فردي وجماعي".

واختتم تصريحاته: "مباراة سان جورج تجربة كبيرة، والدبيس قدم مباراة جيدة ومطالب باستغلال الفرصة".