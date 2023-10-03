نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت وأرقام الطوارئ، والتي نستعرضها فيما يلي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، حيث سجل عيار 21 الآن نحو 2150 جنيهًا للبيع، و2140 جنيهًا للشراء.

يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري اليوم 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والكتاكيت الرئيسية والبيض، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي: وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضروات والفاكهة كما نشرتها بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023؛ على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

بشاي بـ 33 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

وإلى حد ما، شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في الأسعار.