فصل جديد من حكاية وطن.. التيار الإصلاحي يثمن استجابة الرئيس لدعوات المصريين بالترشح

ثمن التيار الإصلاحي الحر استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبات المصريين في جميع ميادين مصر من أجل قبوله الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأكد التيار أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في ظل تحديات كبرى واجهت الدولة المصرية لم تكن لتعبر منها سوى بحكمة القيادة السياسية وتضحيات الشهداء ووعي الشعب المصري.

وقال التيار إن “ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة يأتي لاستكمال فصل جديد من حكاية وطن، كان شبه دولة مهددة بالانهيار قبل نزول ملايين المصريين في 30 من يونيو، وما تلاها من الحرب على الإرهاب ثم ملحمة التنمية وهي بمثابة المعجزة المصرية التي تحدت الكوارث الطبيعية والحروب والصراعات الإقليمية لتبني الجمهورية الجديدة”.

وشدد على أنه يضع جميع إمكاناته من كوادر ومقرات تحت تصرف الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.