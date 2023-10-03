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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 19917 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 23908 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 8348 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 5577 نقطة.
 

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