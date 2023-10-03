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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع «فنترسال ديا» الألمانية زيادة إنتاج الغاز بمنطقة الدلتا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع دون سامرز، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فنترسال ديا الألمانية، بحضور المهندس سامح صبري، نائب أول الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة الألمانية في مصر، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات. 

وخلال اللقاء، اطلع الوزير من الشركة الألمانية على موقف أعمالها في انتاج الغاز الطبيعى والذى تستثمر فيه الشركة الألمانية في مصر كمُشغل رئيسى في منطقتي دسوق وشرق دمنهور بالدلتا.

وتم استعراض خطط الشركة للإسراع بتنمية موارد الغاز الطبيعى وزيادة إنتاجه بمناطق امتيازها، علاوة على شراكتها مع بريتش بتروليوم البريطانية في مناطق امتياز بالبحر المتوسط.

كما تم بحث تقدم التعاون بين الجانبين في إطار الاتفاق بين الشركة الألمانية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لخفض الانبعاثات بمشروع حقل دسوق، حيث تم مؤخراً الوصول إلى صفر انبعاثات فيما يتعلق بغازات الشعلة، وجار العمل لتحقيق خطط خفض الانبعاثات في باقى العمليات التشغيلية في إطار التزام الجانبين بتحقيق الاستدامة وتطبيق حلول خفض الانبعاثات والتي تمتلك فيها الشركة الألمانية التكنولوجيا والخبرات المتقدمة.

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