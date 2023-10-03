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ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار اليوم ؟

زلزال يضرب الذهب ومفاجأة بسعر عيار 21.. شاهد

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد  مريم كمال، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك.

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سجل سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، 
والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 
وقد اتخذت الحكومة قرارا مهما لحماية الجنيه المصري،وهو 
مبادلة العملات بالسعر الرسمى مع الإمارات والتخلى  عن التعامل بالدولار 
حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي ، اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين ، بمنح مصر 42 مليار جنيه  للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.


وجرت المبادلة  علي قيمة الدرهم  الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس علي قيمته في السوق السوداء
وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار.
ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار.

و تعرف سلة العملات بأنها نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية ،ويستند النظام إلى مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة، وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن اتفاق المقايضة يوفر 11 مليار دولار، ويساهم في حل أزمة النقد الأجنبي وزيادة المحفظة الدولارية لدى البنك المركزي المصري
كما تتجه كثير من الدول الان لاستخدام عملات أجنبية أخرى بدلا الدولار  مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الإسترليني، للتخفيف من الطلب الكبير على الدولار، وتقليل الضغط  على العملات المحلية والتي أصبحت تعاني بشدة مقابل الأخضر الأمريكي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم.

 

 

سجل سعر جرام الذهب عيار  24، 2,454 جنيها.
وسجّل سعر الجرام عيار 21 ، 2,147 جنيها للشراء.

وسجّل سعر الجرام  عيار 18 : 1,840 جنيها.

وسجّل سعر الجرام  عيار 14 للشراء: 1,431 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه  عيار 24 للبيع: 17,096  جنيها.
 

مريم كمال الذهب أسعار الذهب الدولار

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