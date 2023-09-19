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رئيس التحرير
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ماذا حدث في سعر الذهب والدولار اليوم ؟

مفاجأة في سعر الذهب الآن واستقرار الدولار

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد  مريم كمال، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك.

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تراجع  سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وسجل للشراء 30.82 جنيه بعد 30.83 جنيه،و للبيع 30.95 جنيه .

 

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 


 وهناك دعوات بالتخلص من الدولار بعد انضمام مصر  للبريكس الذى يضم  مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار  والذى تم تطبيقه يوم السبت الماضي.

 
ف الحكومة كانت قد أصدرت، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.


فوزارة الداخلية، قررت بدء تنفيذ هذا القرار ، والعمل به اعتباراً من يوم 16 سبتمبر الماضي 
وكان قد قال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، فى تصريحات تليفزيونية إن انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد فهو سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار. 


ونوه ان تجمع بريكس هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية.
وأوضح  أنه حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.

فالبنك المركزي المصري يعتزم إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، وهو ما سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.
 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24،  2,526 جنيها.

وسجّل سعر الجرام عيار 21، 2,210 جنيهات للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب  عيار 18: 1,894 جنيها.

وسجّل سعر الجرام  عيار 14 للشراء: 1,473 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه عيار 24 للبيع: 17,520 جنيها.

مريم كمال أسعار الذهب الدولار

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