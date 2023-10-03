بسعر خرافي.. دراجة نارية ماركة برابوس

كشفت شركة برابوس المتخصصة في تعديلات السيارات عن دراجتها النارية المعدلة الجديدة 1300 R Masterpiece، والتي تم بناؤها علي دراجة كي تي إم 1290 Super Duke R Evo .

دراجة برابوس النارية 1300 R Masterpiece

الدراجة النارية الجديدة 1300 R Masterpiece تحتوي علي عجلات مسبوكة مقاس 17 بوصة ، وبها نظام تدفئة بالمقعد، وتم صنع عدة أجزاء من الكسوة من ألياف الكربون منها ذراع التأرجح الأحادي والإطار مثلث الشكل والمقعد وقناع المصباح الأمامي وبعض الأغطية ومكونات الكسوة .

دراجة برابوس النارية 1300 R Masterpiece

سيتم إنتاج 50 دراجة من 1300 R Masterpiece فقط ، وستقدم نصف الدراجة باللون "Onyx Black"، والنصف الآخر باللون "Diamond White" .

- محرك 1300 R Masterpiece :

دراجة برابوس النارية 1300 R Masterpiece

تحصل دراجة 1300 R Masterpiece علي قوتها من محرك سلندر سعه 1301 سي سي ، وينتج قوة 180 حصان، وعزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، وتحتوي علي مجموعة تعليق WP .

- سعر 1300 R Masterpiece :

دراجة برابوس النارية 1300 R Masterpiece

تتوافر سيارة 1300 R Masterpiece للبيع بسعر يصل الي 50 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 625 ألف جنيه تقريباً .