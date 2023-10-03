القطاع العقاري بألمانيا «يغرق في أزمة طاحنة» | تقرير

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان « القطاع العقاري في ألمانيا يغرق في أزمة طاحنة»، فجراء القفزة الكبيرة في أسعار الفائدة وتكاليف المواد الخام تضاعف تعثر المطورين العقاريين في ألمانيا وعُلق العمل في عدد كبير من المشروعات.

أزمة لم يشهد مثلها قطاع العقارات في ألمانيا منذ 30 عاما، حيث أعلنت واحدة من كل 5 شركات عقارية إلغاء مشروعات في أغسطس، بينما تواجه 11.9% من الشركات صعوبات تمويلية.

وذكر التقرير، الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع العقارات يمثل ما يقرب من خُمس الناتج الإجمالي لألمانيا، ويشكل العاملون فيه نحو 10% من إجمالي العاملين في البلاد.



الحكومة الألمانية وعدت ببناء 400 ألف وحدة سنويا لمواجهة النقص المزمن في المساكن الذي تفاقم إثر الطالب المتزايد ن تدفق اللاجئين والعمال الأجانب، ولكن الرياح المعاكسة أدت إلى انخفاض تصاريح البناء بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي.