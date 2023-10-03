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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القطاع العقاري بألمانيا «يغرق في أزمة طاحنة» | تقرير

عقارات ألمانيا
عقارات ألمانيا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان « القطاع العقاري في ألمانيا يغرق في أزمة طاحنة»، فجراء القفزة الكبيرة في أسعار الفائدة وتكاليف المواد الخام تضاعف تعثر المطورين العقاريين في ألمانيا وعُلق العمل في عدد كبير من المشروعات.

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أزمة لم يشهد مثلها قطاع العقارات في ألمانيا منذ 30 عاما، حيث أعلنت واحدة من كل 5 شركات عقارية إلغاء مشروعات في أغسطس، بينما تواجه 11.9% من الشركات صعوبات تمويلية.

وذكر التقرير، الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع العقارات يمثل ما يقرب من خُمس الناتج الإجمالي لألمانيا، ويشكل العاملون فيه نحو 10% من إجمالي العاملين في البلاد. 
 

الحكومة الألمانية وعدت ببناء 400 ألف وحدة سنويا لمواجهة النقص المزمن في المساكن الذي تفاقم إثر الطالب المتزايد ن تدفق اللاجئين والعمال الأجانب، ولكن الرياح المعاكسة أدت إلى انخفاض تصاريح البناء بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي.

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