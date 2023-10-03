انخفاض هائل في أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط 1٪، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية وإشارات متباينة بشأن العرض.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 92 سنتا بما يعادل 1.01 بالمئة إلى 89.79 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.04 بالمئة، إلى 87.90 دولارا للبرميل.

وأمس، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية إغلاقًا جزئيًا وغذت البيانات الاقتصادية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد ينال من الطلب على النفط.