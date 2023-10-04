فقرة لزيادة معدل السرعات للاعبي الزمالك خلال مران اليوم

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فقرة في الجزء الثاني من المران للتدريب على الركض لزيادة معدل السرعات للاعبين.

وقام لاعبو الفريق بالمرور من بعض الحواجز الحديدية ، و الركض داخل الملعب للوصول لنقطة محددة، وتم تقسيم اللاعبين لأربعة مجموعات لتنفيذ هذه الفقرة التي تهدف لزيادة المعدلات البدنية والركض داخل الملعب بالشكل المطلوب.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته

على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.