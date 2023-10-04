مباحثات استثمارية بترولية مصرية متنوعة بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فاعليات النسخة من مؤتمر ومعرض أبوظبى للبترول ( أدبيك 2023) ، عقد الوزير مباحثات بترولية مع عدد من كبار المسؤولين (الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية والدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى، وسيدرك كريمرز نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل للغاز الطبيعي المسال وسونج يو الرئيس التنفيذى لشركة كويت انيرجى وجون أرديل نائب رئيس شركة اكسون موبيل العالمية للاستكشاف ، وزوبين بامجى مدير مبادرة الحد من انبعاثات غاز الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولى ولورينزو سيمونيلى الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز وجيف ميلر الرئيس التنفيذى لشركة هاليبرتون وأوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذى لشركة إس إل بى.

زيادة التعاون البترولى المصرى الأردنى ودعم لبنان فى الاستفادة من ثرواته



تناول اللقاء الثلاثى بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى والدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى عددا من موضوعات التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز والتعدين ، وفرص توسيع وزيادة أوجه هذا التعاون ومنها توسع الشركات البترولية المصرية العاملة فى الأردن فى تقديم خدماتها للسوق والصناعة الأردنية فى ظل تنامى العلاقات والأعمال والتعاون المتكامل بين الجانبين سواء فيما يخص مشروعات الغاز الطبيعى أو مشروعات التعدين وبناء وصقل قدرات الكوادر الأردنية ، وكذلك دعم الجانب اللبنانى فى بناء الخبرات والقدرات فى مجال صناعة البترول والغاز وتجهيزه لطرح مناطق جديدة للبحث واستكشاف البترول والغاز فى ظل الجهود اللبنانية للاستفادة من ثرواتها الطبيعية بعد نجاحها فى ترسيم الحدود.

ومباحثات مع شل حول أنشطتها فى مصر



وخلال لقاء الملا مع سيدرك كريمرز- نائب الرئيس التنفيذى للغاز الطبيعى المسال بشركة شل بحضور الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات وخالد قاسم رئيس شركة شل مصر ، تم استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة في مصر ، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج، وأكد سيدرك كريمرز على اعتزاز شل بالعلاقة القوية مع قطاع البترول والتزامها بتعزيز التعاون المشترك لا سيما فى إطار دعم مصر لاستجلاب كميات إضافية من غازات منطقة الشرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا ، كون الشركة أحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط من جانب وكونها أيضاً مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط.



ومباحثات مع مدير الحد من الانبعاثات بالبنك الدولى لمواصلة التعاون المثمر فى توصيل الغاز وخفض الانبعاثات.



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع زوبين بامجي - مدير مبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولى ، بحضور أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر والمستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الدولي باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً، كما أشاد بدعم البنك الدولي لمشروعات الوزارة ومن أهمها مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذى نجحت المرحلة الأولى منه في توصيل الغاز إلى 5ر2 مليون وحدة سكنية، وأهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف توصيل الغاز إلى حوالى 5 مليون وحدة سكنية، إلى جانب دعم البنك لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، ومجالات خفض الكربون وتحسين كفاءة الطاقة ومبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة المصاحبة بحلول عام 2030 ، وتمويل إعداد دراسات تطوير مراكز التقاط الكربون وتخزينه CCS في مصر ، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعدين ودعم الوزارة لمواجهة تحديات التعدين الحرفي ووضع إطار له بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.، وتطرقت المباحثات إلى برنامج البنك الدولي الجديد للحد من انبعاثات الميثان (GMR) وأهميته، والمذكرات الاطارية الخاصة بمشروعات انبعاثات غاز الميثان التي تم إعدادها من خلال فريق العمل بالوزارة ومشاركتها مع ممثلي البنك الدولى، وذلك لدعم تمويل تنفيذ هذه المشروعات والمناقشات القائمة حول دعم البنك الدولي لإنشاء آلية التمويل الأخضر المستدام لدعم تنفيذ مشروعات خفض الكربون في قطاع البترول والغاز بطريقة مستدامة.



كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين منتدى غاز شرق المتوسط والبنك الدولي كمراقب بالمنتدى، وتبني البنك لمبادرة المنتدى لخفض انبعاثات الكربون من سلسلة القيمة للغاز الطبيعي وتمويل دراسة إعداد الإطار الخاص بالضوابط والاجراءات المتعلقة بخفض الانبعاثات والهيكل الخاص بآليات البصمة الكربونية.

وجلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذى لشركة كويت انرجى



عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع سونج يو – الرئيس التنفيذي لشركة كويت انرجى بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ودكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات ووائل صوان الرئيس الإقليمى لشركة كويت انيرجى مصر، . وتناول اللقاء نشاط الشركة الحالى فى مصر والتى تعمل تحت اسم شركة United Energy بعد ان استحوذت الأخيرة عليها في مارس .

وأشاد الوزير بالتقدم الذى تشهده مشروعات الشركة فى مصر بمناطق برج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية ومشاركتها شركة سيبترول بمنطقة شرق رأس قطارة، هذا بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العامة للبترول بعدة مناطق تنمية بالصحراء الشرقية، ، وجهود الإسراع في البدء بالبرنامج الاستكشافى بمنطقة غرب وادى النطرون ، وحرص الشركة على التوسع فى أنشطتها الاستكشافية فى ظل طرح مصر لمناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية المطروحة.

ويبحث مع شركة اكسون موبيل العالمية للاستكشاف جهود الإسراع بتنمية مناطقها فى مصر

عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع جون أرديل – نائب رئيس شركة اكسون موبيل العالمية للاستكشاف وتم خلاله استعراض نشاطها الحالي في حقول البحر المتوسط بمنطقة شمال مراقيا البحرية (بالشراكة مع قطر انرجي)، والمنطقتين كايرو ومصري البحريتين التي تم إسنادهما للشركة حديثاً، والجهود اللازمة للإسراع في بدء العمل بالمنطقتين، وحرص اكسون موبيل على التوسع في أنشطتها الاستكشافية والحصول على مناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية التي يتم طرحها في مصر.

ومن جانبه أعرب جون أرديل عن التزام الشركة بمواصلة العمل والتوسع في مشروعاتها في مصر خلال الفترة المقبلة، كما أشاد بالدعم الذي يتم تقديمه من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين .



ومباحثات ثنائية مع هاليبرتون



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر- الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، وخلال اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الاستراتيجية مع الشركة، وشدد على أهمية دور شركة هاليبرتون في تقديم الخدمات والدعم للأنشطة فى مجال البحث والاستكشاف في مصر خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبرات شركة هاليبرتون فى مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة ونقلها التجارب الناجحة والدراسات العلمية فى هذا المجال ، كما دعى الوزير جيف ميلر للمشاركة في النسخة السابعة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجبس) في ثوبه الجديد وحضور المناقشات الثرية حول موضوعات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات ومشروعات الهيدروجين.

ويلتقى الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية في ضوء الخطط الاستثمارية التي تستهدف الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة ، كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات الشركة في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتطبيقات الشركة في مجال استرجاع غازات الشعلة في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصري لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه شركة بيكرهيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية، ودعى الوزير شركة بيكر هيوز لمشاركة أنشطتها في التحول الطاقي خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2024) في ضوء العناية الكبرى التى يوليها إيجبس لموضوعات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات وقضايا الهيدروجين.

والرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بى "



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بي" ، تناول التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين ، ودعم الشركة لمبادرات الوزارة المختلفة، ولاسيما مبادرة التحول الرقمى للقطاع وبرامج خفض الانبعاثات بالإضافة إلى الجهود التى بذلتها الشركة بالتعاون مع الغرفة الأمريكية في مصر في دعم فريق عمل الوزارة المعني بالتحضير لجلسات يوم خفض الكربون في مؤتمر المناخ COP27، كما أثنى الملا على دراسة التقاط الكربون وتخزينه في دلتا النيل البحرية التي أجريت مع كل من شركة إيجاس وشل في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في إيجبس 2022، والتي تتضمن تقييم العديد من الخزانات وطبقات المياه الجوفية المالحة لتحديد مواقع الكربون وتخزينه في المناطق البحرية في دلتا النيل.



وتناول اللقاء التعاون الجاري مع أس إل بي في مجالات خفض الكربون، ومناقشة فرص التعاون في مجال قياس وخفض انبعاثات الميثان ، خاصة وأن الوزارة تولي أهمية لخفض انبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في مسار البترول والغاز.