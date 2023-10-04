رئيس عربية النواب يدين بشدة الاقتحامات المستمرة للأقصى والحرم الإبراهيمي

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة والمستفزة للأقصى والحرم الإبراهيمي ، مشيرا إلى أنها تنذر بخطر داهم وفيها استفزاز كبير لمشاعر المسلمين بمختلف دول العالم.

وقال (أباظة) فى بيان له أصدره اليوم إن هذه الاقتحامات تنم عن عنصرية مقيتة وخطيرة لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلى وتهدد الأمن والسلم العالمي مطالباً من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته سرعة التحرك لوقف مثل هذه الاعمال الاجرامية والممارسات الاستفزازية.

وأكد النائب أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة يتطلب تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى ، مشيراً إلى أن رؤية مصر أصبحت تحظى بتأييد دولى واسع النطاق ولابد للمجتمع الدولي أن يتدخل لتنفيذ هذه الرؤية الواضحة والحاسمة والتى تتمشى مع قرارات الشرعية الدولية.