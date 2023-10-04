لم تدرك خطورة ضخ أسلحة لأوكرانيا.. روسيا تتهم ألمانيا باتباع سياسة انتقامية

اتهمت الخارجية الروسية،اليوم الأربعاء، ألمانيا باتباع سياسة انتقامية، مشيرة إلى أنها لم تدرك بعد خطورة ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة "العربية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إنها لا تستبعد أن "الاتحاد الأوروبي سوف يحتاج إلى أوكرانيا النووية".

وتابعت: "على وجه الخصوص، عدم وجود رد فعل الاتحاد الأوروبي على تصريحات كييف حول الحاجة إلى الحصول على الوضع النووي".



وأضافت زاخاروفا أنه: "مع الأخذ في الاعتبار وجود أشخاص في السلطة في دول الاتحاد الأوروبي مثل، وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، لا أستبعد أنه في هذا المسرح العبثي سيحتاجون أيضا إلى أوكرانيا النووية، كانوا يتحدثون عن ذلك، أو على الأقل لم يوقفوا زيلينسكي عندما، قال مثل هذا الشيء الغبي في مؤتمر "ميونيخ"".

وصرحت وزيرة خارجية ألمانيا "أنالينا بيربوك"، خلال وجودها في كييف، بأن "مستقبل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، وقريبا سيمتد اتحاد الحرية هذا من لشبونة إلى لوجانسك"



وخلال وجودها في كييف يوم الاثنين، شددت بيربوك على ضرورة تزويد نظام كييف بحزمة دعم يمكنها أن تساعد أوكرانيا على الصمود.



وردا على ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بسخرية: "أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الاتحاد الأوروبي سيمتد قريبًا من لشبونة إلى لوجانسك، وهذا يعني انضمام روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، أو أنها نسيت أن تضيف بضرورة الدوران 360 درجة".