رئيس جامعة بني سويف: تذليل العقبات أمام الطلاب متحدي الإعاقة وإعفائهم من المصروفات الدراسية

التقي الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بوفد من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وصندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة وذلك لبحث سبل التعاون وسبل الإتاحة لخدمة الطلاب من ذوي الهمم من كليات الجامعة المختلفة.

حضر اللقاء محمد سليم أمين عام الجامعة، مرجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، أميرة الرفاعي مدير صندوق عطاء الاستثماري لدعم ذوي الإعاقة، نبيل عزت نائب مدير الإسكان وتنمية الموارد المحلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وفيق نصيف قائم بأعمال نائب مدير الإسكان بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أبانوب كمال منسق برنامج إرادة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ندي إبراهيم صندوق عطاء، إسماعيل سليم نائب مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.

ورحب الدكتور منصور حسن بوفد الهيئة القبطية وصندوق عطاء برحاب جامعة بني سويف، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالطلاب ذوي الهمم بشكل خاص، وأن الجامعة لديها كلية مُتخصصة لخدمتهم ولتصبح رائدة في هذا المجال بين نظائرها من الجامعات الأخرى على المستويين المحلي والإقليمي وذلك منذ عام 2016، بالإضافة إلى مركز لتقديم الخدمات المتنوعة وكافة سبل الدعم لهم ولأولياء أمورهم خلال دراستهم بالجامعة، فضلاً عن وحدة متحدي الإعاقة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم منذ توليه الحكم، وأنهم يعيشون عصرهم الذهبي في عهده، والذي أمر برعايتهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع، ويوجه دائماً بتلبية كافة احتياجاتهم والاستماع إليهم، ومشاركتهم في كافة الاحتفالات؛ إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة.

ونوه بأن الجامعة تقوم بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه متحدي الإعاقة وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بهم مع إعفائهم من المصروفات الدراسية، إضافة إلى تقديم منح دراسية لطلبة الدراسات العليا بكل الكليات لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جهتها، وجهت مرجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية الشكر إلي الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكدة أن الهيئة تعمل على خدمة كل فئات المجتمع المصري، وتقديم الخدمات لــ 3 ملايين شخص كل عام، من خلال 14 برنامجا تنمويا، إلى جانب العمل مع 400 جمعية قاعدية في كافة البرامج المختلفة.

وأوضحت أن الهيئة لديها اهتمام كبير بذوي الهمم وتقديم كافة الخدمات لهم من خلال 4 محاور من خلال تقديم خدمات الإتاحة وتهيئة البيئة لخدماتهم وإمكانية الوصول وتوفير الأجهزة التعويضية بالتعاون مع مصنع إرادة، وتأهيل ذوي الهمم وأسرهم من خلال تطوير مهاراتهم وإمكانيتهم، والوعي ونشر المفاهيم الصحيحة المرتبطة بالأشخاص ذوي الهمم والدمج في المسار العام بعقد بروتوكولات الشراكة لدمج الأشخاص.

فيما أكدت أميرة الرفاعي، مدير صندوق عطاء الاستثماري، أن الصندوق يعد أول صندوق استثماري خيري داخل مصر يعمل منذ عام 2020، حيث يعمل على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فهو كيان رائد وفريد تم إنشاؤه؛ لأحداث تغيير فعال ومؤثر في نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ليمكنهم من العيش باستقلالية، والوصول إلى كامل حقوقهم في جميع مناحي الحياة، والحصول على الفرص المتساوية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، كما يعمل على 3 محاور رئيسية، وهي “تكافؤ الفرص التعليمية، والتمكين الاقتصادي، والتأهيل المرتكز على المجتمع”.