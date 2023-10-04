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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمدة 3 أشهر .. الوطنية للصحافة: تكليف رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية والمواقع بتسيير الأعمال

رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي اجتماعاً أمس الثلاثاء الموافق 3/10/2023 بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة ، وبحضور السادة الأعضاء ، و أمين عام الهيئة.

وقررت الهيئة في اجتماعها الموافقة على :-

الوطنية للصحافة: رئيس الهيئة أعاد أصول المؤسسات القومية لتمويل العمل المهني

الهيئة الوطنية للصحافة: إطلاق موقع مصري عالمي قريبا

أولاً : يُكلف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والالكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الاعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والاصدارات الصحفية والالكترونية لمدة ثلاثة أشهر.

الهيئة الوطنية 

ثانياً: تُكلف مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات.

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الهيئة العاصمة الإدارية الجديدة الإصدارات الورقية المؤسسات الصحفية القومية رؤساء تحرير

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