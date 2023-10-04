لمدة 3 أشهر .. الوطنية للصحافة: تكليف رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية والمواقع بتسيير الأعمال

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي اجتماعاً أمس الثلاثاء الموافق 3/10/2023 بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة ، وبحضور السادة الأعضاء ، و أمين عام الهيئة.

وقررت الهيئة في اجتماعها الموافقة على :-

أولاً : يُكلف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والالكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الاعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والاصدارات الصحفية والالكترونية لمدة ثلاثة أشهر.

الهيئة الوطنية

ثانياً: تُكلف مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات.