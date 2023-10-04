الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

عادت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتتجه صوب أدنى مستوى في سبعة أشهر في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أمريكية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي بينما تراجع البلاديوم لأدنى مستوى منذ أواخر 2018.

و بحسب “سي ان بي سي عربية ” هبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1819 دولارا للأونصة بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1835.50 دولار.

وانخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي أمس الثلاثاء لتلامس أدنى مستوى منذ مارس آذار عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع الدولار مدعومًا بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس آب.

وارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عامًا، مما قلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وينظر مسؤولو الفدرالي الأميركي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.

كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأميركية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 21.03 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين أيضا 0.9% إلى 863.48 دولار، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2% إلى 1163.55 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018.