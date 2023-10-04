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ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول وصول الدولار إلى مستويات مرتفعة تتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة، ويتحرك اقتصاد الولايات المتحدة بمسارات مخالفة لتوقعات الخبراء والمؤسسات الاقتصادية العالمية، نتيجة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل متتال ومتسارع لمواجهة التضخم المرتفع.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن استقرار الاقتصاد في روسيا تضمنه الحكومة والبنك المركزي، مؤكدا أن روسيا تعيش بمنطقة الروبل، لا الدولار، وذلك تعليقا على تراجع سعر صرف الروبل.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، أوردتها شبكة روسيا اليوم، أمس الثلاثاء، أنه يتم ضمان استقرار الاقتصاد الكلي بالكامل في البلاد بفضل إجراءات البنك المركزي الروسي والحكومة، مشددا على أنه لا يوجد سبب للقلق.

وأشار إلى أن الاهتمام المفرط بتقلبات سعر صرف الدولار في روسيا بات من الماضي.

وتابع: نعيش في منطقة الروبل، لذلك فإن الاهتمام المفرط بسعر صرف الدولار، أمر ممكن من وجهة نظر عاطفية، وهذا أمر من الماضي، علينا الاعتياد على مبدأ العيش في منطقة الروبل وعدم الاهتمام بسعر صرف الدولار..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو

الدولار الاحتياطي الفيدرالي الكرملين الاقتصا سعر صرف الدولار تسنيم خيري

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