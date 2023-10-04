لا أحد في أمان.. حشرة البق والجرذان تغزو روما وباريس| ماذا يحدث؟

عادت آفة حشرة بق الفراش للظهور بالعاصمة الفرنسية باريس في عدد من البيوت ووسائل النقل ودور السينما، وأثار انتشار بق الفراش في الأماكن العامة في باريس حالة من الذعر في الشارع الفرنسي وجدالًا سياسيًا في البرلمان الفرنسي لمواجهة وكبح الانتشار غير المسبوق لحشرات البق.

انتشار البق في باريس

انتشار البق في باريس

وتم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديغول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في العاصمة الفرنسية.

وأثار انتشار بق الفراش في الأماكن العامة في باريس حالة من الذعر في الشارع الفرنسي وجدالا سياسيا في البرلمان الفرنسي لمواجهة وكبح الانتشار غير المسبوق لحشرات البق.

وتم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديغول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في العاصمة الفرنسية. وشارك العديد من الفرنسيين صوراً وفيديوهات للحشرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبق الفراش حشرة صغيرة لونها بني، يتراوح حجمها بين 4 و7 ملم، تعمل على امتصاص دم الإنسان والحيوانات، ولكنها لا تنقل الأمراض وفقا لوكالة حماية البيئة الفرنسية.

بعد دعوة بلدية باريس الحكومة لوضع خطة لمكافحة انتشار هذه الحشرات في رسالة وجهتها إلى رئيسة الوزراء الفرنسية، احتدم النقاش السياسي.

وطالبت ماتيلد بانوت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" في جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء الحكومة الفرنسية بالتحرك السريع، وأوضحت للإذاعة الفرنسية قائلة: " نريد أن تعترف الحكومة بالأمر باعتباره مشكلة صحية عامة. يجب أن يتوقفوا عن مطالبة الناس بالتعامل مع المشكلة بأنفسهم كما لو كانت فردية، بينما تفرض الشركات تعريفات باهظة لرشها بالمبيدات الكيميائية".

وقال خبير في الهيئة الوطنية للصحة والصرف الصحي في فرنسا، إن المشكلة "ظاهرة ناشئة في فرنسا وفي كل مكان في العالم تقريبا". من جهتها، قالت جوهانا فيت، من قسم تقييم الأخطار في الهيئة الوطنية للصحة والصرف الصحي في فرنسا: "يرجع ذلك بشكل أساسي إلى حركة الأشخاص، وسفر السكان، وحقيقة بقاء الأشخاص في أماكن إقامة قصيرة الأجل وإحضار بق الفراش إلى حقائبهم أو أمتعتهم".

ويذكر أن قبل ثلاثة أعوام، أطلقت الحكومة الفرنسية حملة لمكافحة بق الفراش التي تتضمن موقعا إلكترونيا مخصصا وخطا ساخنا للمعلومات، مع ارتفاع أعداد الحشرات.

انتشار الفئران في رو

مطالبات باتخاذ إجراءات عاجلة

وكان كليمنت بون، وزير النقل الفرنسي قد أعلن الأسبوع الماضي ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من أجل طمأنة وحماية الفرنسيين من انتشارها السريع.

وقدرت الهيئة العليا للصحة الفرنسية أنه بين عامي 2017 و2022، عانت 11% من الأسر الفرنسية من بق الفراش.

وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، بالارتفاع الملحوظ في هذه الظاهرة، وأعلنت الحكومة الفرنسية على لسان ناطقها أوليفييه فيران التفشي الملحوظ لظاهرة "بق الفراش" في باريس وارتفاعها الملحوظ في فرنسا.

وأكد فيران أن هذه المشكلة سبق وأن عاشتها البلاد خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنها لا تشكل خطرا على الصحة العامة.

كما تهرب المسؤول الفرنسي من السؤال حول طلب الفرنسيين من الحكومة الضغط على شركات التأمين على العقارات لجعلها تتحمل كلفة الاستعانة بشركات متخصصة في تخليص البيوت من حشرة البق، علما أن تكلفتها تصل إلى نحو 3000 يورو.

ويقول عالم الطفيليات والحشرات الطبية في مستشفى ابن سينا في بوبيني، مهند الرزقي، إن المبيدات الكيمائية المستخدمة للتخلص من بق الفراش قد لا تقضي عليها بالكامل، موضحاً "تعمل المبيدات الحشرية على قتل الحشرات الضعيفة فيما تبقى حشرات البق المقاومة على قيد الحياة، وتتكاثر دون التأثر بالمبيدات الحشرية".

ويضيف عالم الطفيليات والحشرات الطبية أن حوالى 90% من حشرات بق الفراش من النوع المقاوم للمبيدات، وشددت الهيئة العليا للصحة الفرنسية أنه لا علاقة لظهور الحشرات، بمستويات النظافة.

ومن جانب آخر، أعلنت حكومة مدينة روما، اتخاذ إجراءات للتصدى لغزو الفئران عند الكولوسيوم بعدما نشر سياح صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لتلك القوارض وهي تتجول في مناطق قريبة من المدرج التاريخي.

وقالت سابرينا ألفونسي رئيسة هيئة جمع القمامة بالمدينة، لوكالة أدنكرونوس للأنباء، "سيكون هناك تدخلا خاصا حتى يستطيع الناس المرور بأمان عند أحد أشهر المواقع التي تجتذب السياح في إيطاليا".

وذكرت حكومة المدينة، في بيان، أن العملية ستستمر إذ سيجري تنظيف المناطق الخضراء المحيطة بالكولوسيوم والمصارف التي يشيع فيها وجود الفئران ونصب الفخاخ لها.

وقال البيان إن هناك نحو 7 ملايين فأر في المدينة أي 2.5 فأر لكل ساكن، وأوضحت ألفونسي أن ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى المدينة هذا الصيف إلى جانب موجة الحر تسببا في زيادة القمامة مما أدى إلى انتشار القوارض، ونشر مجلس المدينة صورا لعمال النظافة وهم يجمعون أكواما من زجاجات المياه البلاستيكية وعلب المشروبات ومخلفات أخرى.

وتعاني روما من أزمة قمامة متفاقمة منذ سنوات إذ تُلقى أكوام من المخلفات في كثير من الأحيان في الشوارع بجوار صناديق القمامة الممتلئة، فيما بُنى الكولوسيوم قبل 2000 عام، وهو أكبر مدرج في الإمبراطورية الرومانية وكان يستخدم لاستضافة معارك المصارعين وتنفيذ عمليات الإعدام وصيد الحيوانات.