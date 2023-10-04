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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دايموند أبو عبود تدخل المنافسة في مهرجان القاهرة بفيلم أرزة

بوستر فيلم أرزة
بوستر فيلم أرزة

حالة من السعادة تعيشها أسرة الفيلم اللبناني "أرزة" بعد الإعلان عن اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

الفيلم يعيد بطلته دايموند أبو عبود للمنافسة في هذه الفئة بعد حصولها من قبل على جائزة أفضل ممثلة في المسابقة نفسها منذ عدة سنوات.. 

 

وهو المشاركة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  لمخرجته الموهوبة والمتألقة ميرا شعيب في أول أفلامها الطويلة بعد فيلمها القصير "ليلك" الذى شارك في الكثير من المهرجانات العالمية.

 ومن إنتاج شركة ambient light للممنتج علي العربي وطارق النعمه ومعهم كل من فيصل سام شعيب ولؤي خريش وزينة بدران. 

والفيلم أيضاً من كتابة لؤي خريش وفيصل سام شعيب، ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل.

 

 ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبّود وبيتي توتل وبلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه، ابراهيم عجمي، ومحمد خنسا، وتتولى شركة Cinewaves Films مهام توزيع الفيلم.

 

وتدور أحداثه الفيلم حول أرزة وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، صَعُبَت عليها ظروف الحياة فاضطرّت إلى العمل جاهداً بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى.  وعندما  تسرق دراجتهم، وهي مصدر رزقهم الوحيد تأخذ أرزة ابنها في رحلة حول أحياء بيروت المختلفة بحثًا عنها.

أرزة دايموند أبو عبود مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة

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