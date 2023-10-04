التشكيل الرسمي لـ نيوكاسل وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:
حراسة المرمى: بوبي.
خط الدفاع: تريبير، لاسيليس، شار، بيرن.
خط الوسط: لونجوستاف، برنو جيماريش، تونالي.
خط الهجوم: ألميرون، إيساك، جوردون.
وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: لوكاس هيرنانيز، ميلان سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي.
خط الوسط: أوجارتي، زئير إيمري، عثمان ديمبلي.
خط الهجوم: كيليان مبابي، جونكالو راموس، راندال كولو مواني.