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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فرنسا .. ذعر في بلجيكا بسبب “غزو البق”

بق الفراش
بق الفراش

بدأ سكان بلجيكا، الذين يشاهدون مكافحة بق الفراش في فرنسا، يطلبون بشكل متزايد تطهير منازلهم من الحشرات لأغراض وقائية، لكن الخبراء يقولون إنه لا ينبغي الخوف من غزو البق لـ بلجيكا.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الأربعاء، سجلت الشركات المشاركة في تطهير المباني من الحشرات ، بما في ذلك البق  في لييج، بلجيكا، مؤخرا زيادة بنسبة 30٪ في الطلب على خدماتها.

وقالت الشركات العاملة في بروكسل إنها يمكن أن تتلقى ما يصل إلى ستة إلى سبعة طلبات تعقيم يوميا.

وقال الخبراء: “على الرغم من الزيادة المعينة في الإصابة بق الفراش في بلجيكا، لا يوجد حتى الآن سبب حقيقي للقلق”.

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وحذر الخبراء من أن البق في بلجيكا، على الأرجح، يتم إحضاره الآن في وسائل النقل وفي المتعلقات الشخصية من قبل أولئك الذين يأتون من فرنسا، وكذلك “المصطافين” العائدين إلى الوطن من الخارج.

بلجيكا فرنسا البق

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