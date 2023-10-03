حشرة البق تغزو باريس.. وصحفي فرنسي: المهاجرون السبب|فما القصة؟

برر الصحفي الفرنسي باسكال برود انتشار حشرة البق في فرنسا ، أن سببها المهاجرون غير النظاميين، وطرح “باسكال” سؤالا خلال لقاء تلفزيوني ملمحًا إلى أن الظروف الصحية والنظافة التي يتمتع بها المهاجرون الموجودون على الأراضي الفرنسية كانت سببًا في انتشاره.





وأثارت هذه التصريحات موجة غضب واسعة وأعلن عدد من النواب رفع شكوى ضد الصحفي ووصفوا تلك التعليقات بـ “العنصرية”، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



حشرة البق تغزو باريس

وبدأت قصة البق منذ قرابة الشهر، حيث أبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في العاصمة باريس عن وجود هذه الحشرة بالقطارت ودور السينما ومكتبات وأماكن عامة.



فيما أعلن عمدة باريس تنظيم اجتماعات بشكل عاجل من أجل مكافحة هذه الحشرة، بق الفراش ليس بالحشرة الهين التعامل معها، فهو يسبب بثروا جلدية حمراء مصحوبة بحكة شديدة، ويتكاثر بسرعة كبيرة، كما أنه أصبح مع مرور الوقت يقاوم المبيدات الحشرية والتخلص منه أصبح أصعب مما كان عليه سابقا