عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حشرة البق تغزو باريس.. وصحفي فرنسي: المهاجرون السبب|فما القصة؟

حشرة البق
حشرة البق

برر الصحفي الفرنسي باسكال برود انتشار حشرة البق في فرنسا ، أن سببها المهاجرون غير النظاميين، وطرح “باسكال” سؤالا خلال لقاء تلفزيوني ملمحًا إلى أن الظروف الصحية والنظافة التي يتمتع بها المهاجرون الموجودون على الأراضي الفرنسية كانت سببًا في انتشاره.
 

txt

تعود إلى 1400 سنة.. مصر ترمم مخطوطة نادرة للمصحف الحجازي|تفاصيل

txt

مشاهد صادمة| وصلة ضرب عنيفة من الشرطة لأمريكي من أصل أفريقي


وأثارت هذه التصريحات موجة غضب واسعة وأعلن عدد من النواب رفع شكوى ضد الصحفي ووصفوا تلك التعليقات بـ “العنصرية”، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.
 

حشرة البق تغزو باريس

وبدأت قصة البق منذ قرابة الشهر، حيث أبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في العاصمة باريس عن وجود هذه الحشرة بالقطارت ودور السينما ومكتبات وأماكن عامة.

فيما أعلن عمدة باريس تنظيم اجتماعات بشكل عاجل من أجل مكافحة هذه الحشرة، بق الفراش ليس بالحشرة الهين التعامل معها، فهو يسبب بثروا جلدية حمراء مصحوبة بحكة شديدة، ويتكاثر بسرعة كبيرة، كما أنه أصبح مع مرور الوقت يقاوم المبيدات الحشرية والتخلص منه أصبح أصعب مما كان عليه سابقا 

البق حشرة البق باريس فرنسا العنصرية المهاجرون غير النظاميين باسكال برود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

تعود إلى 1400 سنة.. مصر ترمم مخطوطة نادرة للمصحف الحجازي|تفاصيل

مشاهد صادمة| وصلة ضرب عنيفة من الشرطة لأمريكي من أصل أفريقي

أبرزها حلقة النار.. ظواهر فلكية نادرة ستزين سماء شهر أكتوبر|تعرف عليها

باريس تتلون بالوردي للتوعية بسرطان الثدي.. شاهد

السيسي: مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة وعشانهم عملنا 300 ألف شقة

كامل الوزير: الانتهاء من ميناء السخنة بحلول عام 2025

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سيمبل للمرة الأولى

ترشيحاتنا

بيستغلهم بالشارع .. جريمة فى حق الصغار بالعجوزة| تفاصيل

أهلا بالتوقيت الشتوي| المواعيد الجديدة لغلق المحلات.. القرار إجباري والتنفيذ بالثانية

إنفوجراف وفيديو| تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

بولندا تعلن فرض «ضوابط مؤقتة» على الحدود مع سلوفاكيا

الصور الخادشة أثارت الغضب.. الإفتاء توضح حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

فيديو

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ