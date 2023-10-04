نائب محافظ الجيزة تتابع انتظام العملية الدراسية بمدارس إمبابة وجنوب والهرم

قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بجولة تفقدية بأحياء إمبابة وجنوب الجيزة والهرم تفقدت خلالها سير العمل بالمدارس بنطاق الأحياء الثلاث.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الدورى على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظام استقبال الطلاب بالصفوف الدراسية المختلفة.

وتابعت نائب المحافظ حالة النظافة داخل وبمحيط المدارس حيث وجهت رؤساء الأحياء بالحفاظ على مستوى النظافة ومنع أية مخالفات أو تعديات ورفع الإشغالات لتسهيل حركة

الطلاب.

وإطمأنت نائب محافظ الجيزة، من مديرى الإدارات التعليمية على إجراءات دخول وخروج الطلاب وإلتزام مشرفى الأدوار بمهام العمل وإنتظام الجداول الدراسية.

كما شهدت نائب المحافظ ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر المجيدة رفقة عددِ من الطالبات والتى إختتمتها بتكريم عدد من الطالبات من المتميزات، كما حرصت على الاستماع لأراء أولياء الأمور ومدى رضائهم عن مستوى الخدمات التعليمية المقدمة وإتمام عملية تسليم الكتب الدراسية دون تأخير.

رافق نائب المحافظ خلال جولتها، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء أحياء إمبابة وجنوب الجيزة والهرم ومديرى إدارات إمبابة وجنوب الجيزة والهرم التعليمية.

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